Экономика

РБКРБККаждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

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Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
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Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

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Более четверти автовладельцев недовольны работой страховщиков ОСАГО – исследование

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