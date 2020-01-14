Экономика
РБККаждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
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Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили перемирие в ДНР
Общество
Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»
Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
Общество
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов
Семь стран — членов ООН лишились права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Гаджеты
«Убийца» AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступил в продажу
Киберспорт
Завтра Bethesda покажет «второй трейлер» DOOM Eternal
Bethesda объявила, что завтра, 14 января в 20:30 МСК, состоится премьера свежего трейлера DOOM Eternal.
Футбол
Вальверде покинул «Барселону», его заменит Кике Сетьен
Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера "Барселоны", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Кельном» по Хеведесу
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может вернуться в Бундеслигу. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Кельн».
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Глава Минюста США назвал убийство Сулеймани юридически легитимным
В понедельник, 13 января, на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что приказ Трампа о проведении операции, в ходе которой был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Касем Сулеймани, был юридически легитимным.
Футбол
Орье может продолжить карьеру в «Милане»
Защитник «Тоттенхэм» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщается Football Italia, на Орье претендует «Милан».
Единоборства
Конор МакГрегор получит огромный гонорар за бой с Ковбоем
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford решила продемонстрировать возможности своего внедорожника Bronco новой шестой генерации.
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Киберспорт
Nigma выиграла турнир по Dota 2 в Буковеле
Здоровье
На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Общество
На Филиппинах объявили режим ЧС из-за извержения вулкана Тааль
На территории провинции Батангас на Филиппинах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с активностью вулкана Тааль, который накануне выбросил столб пепла.