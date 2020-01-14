Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.

с чего всё началось

Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.

Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

Общество Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах В Министерстве транспорта РФ сочли нецелесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета, которую предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).

Общество В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee.

Космос На Венере нашли молодые лавовые потоки Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.

Авто Volkswagen готовит кроссовер больше Teramont Компания Volkswagen запатентовала дизайн нового большого внедорожника, построенного на базе актуального Teramont.

Шоу-бизнес Инну Чурикову обокрали в Мадриде Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

Единоборства Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Футбол В «Барселоне» официально сменился тренер Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ "Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кино Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».

Гаджеты Новый MacBook одобрен для выпуска в России В октябре прошлого года компания представила 16-дюймовый MacBook Pro с новым дизайном и более надёжной клавиатурой, чем проблемная фирменная «бабочка».