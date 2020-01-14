Общество
РБККаждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.РИА Новости15:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Общество
Минтранс отказался упрощать правила перевозки животных в самолетах
В Министерстве транспорта РФ сочли нецелесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета, которую предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП).
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему
Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа в связи с убийством США генерала Сулеймани
Иран намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
Авто
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Авто
Volkswagen готовит кроссовер больше Teramont
Компания Volkswagen запатентовала дизайн нового большого внедорожника, построенного на базе актуального Teramont.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Футбол
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Культура
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Происшествия
Сутенера задержали в Южно-Сахалинске
Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Гаджеты
Новый MacBook одобрен для выпуска в России
В октябре прошлого года компания представила 16-дюймовый MacBook Pro с новым дизайном и более надёжной клавиатурой, чем проблемная фирменная «бабочка».
Происшествия
Сенатор вышел за границы «приемлемой критики»
В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики».
Политика
СБ ООН по инициативе России обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения встречи СБ ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Думе.
Гаджеты
Эксперты назвали самый удачный момент для покупки iPhone
В настоящий момент цикл составляет три года.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.