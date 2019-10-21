Общество

РБКРБККаждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Не считают себя «жертвами перестройки» 70% опрошенных, еще 5% затруднились с ответом. Исследование также показало, что наиболее часто к таким «жертвам» себя относят респонденты в возрасте от 60 лет и старше, их оказалось 37%. Реже (8%) так называют себя граждане в возрасте от 18 до 24 лет.
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с чего всё началось

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).
РИА Новостивчера в 20:26

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Опрос: четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

RT на русскомвчера в 23:46

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

РИА Новостивчера в 20:26

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Известиявчера в 21:50

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

РБКвчера в 21:25

Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки», показал опрос

Газета.Ruвчера в 21:12

Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

Комсомольская правдавчера в 20:45

Россияне раскритиковали перестройку

Lenta.ruвчера в 22:13
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Армия и оружие

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Футбол

«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия

СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

РИА Новости 02:47
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Общество

СМИ продолжают подсчитывать, во сколько обходится лечение Заворотнюк

Вести Подмосковья вчера в 23:45
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Игры

Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5

Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru 19 октября в 14:17
Футбол

Слуцкий: «Братьям Березуцким не хватает зарплаты в „Витессе“»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, как живут в Нидерландах его ассистенты - Василий и Алексей Березуцкие: Братьям не особо хватает зарплаты даже на оплату жилья.
Soccer.ru 02:53
Шоу-бизнес

Актрису Валентину Талызину госпитализировали

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Общество

ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.
РБК вчера в 03:42
Технологии

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
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Общество

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова с сыном выписались из роддома

На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.
Bimru.ru 02:37
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие

НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей

"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
Российская газета 02:55
Общество

ФАС возбудила дело против «Победы» за аудиорекламу на борту

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов.
ТАСС 02:39
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