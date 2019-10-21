Общество

РБКРБККаждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос также показал, что большинство опрошенных (61%) считают, что эпоха перестройки (середина 80-х — начала 90-х годов XX века) принесла стране больше плохого, чем хорошего.
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с чего всё началось

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).
РИА Новостивчера в 20:26

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Опрос: четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

RT на русскомвчера в 23:46

Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

Комсомольская правдавчера в 20:45

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Известиявчера в 21:50

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

РБКвчера в 21:25

Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки», показал опрос

Газета.Ruвчера в 21:12

Россияне раскритиковали перестройку

Lenta.ruвчера в 22:13

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

РИА Новостивчера в 20:26
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Происшествия

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Общество

Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет

Вечерний курьер вчера в 10:05
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Происшествия

Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Общество

Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты

Раскрыта выгода процессоров AMD перед Intel

У AMD уже есть семинанометровые процессоры для серверного сегмента.
Ferra вчера в 08:08
Экономика

В России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Наука

Ученые научились улавливать вредные части диоксида серы

Новый материал может способствовать сокращению выбросов диоксида серы в окружающую среду путем улавливания молекул в специально спроектированных клетках.
Хайтек вчера в 09:36
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Футбол

На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Lenta.ru вчера в 09:40
Общество

Полиция занялась уборкой снега в Челябинске

URA.Ru 01:21
Единоборства

Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой

Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Происшествия

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы

Ранее «Живая Кубань» писала, что следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы.
Живая Кубань 19 октября в 08:16
Общество

В России дети смогут не платить за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Футбол

Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.
Чемпионат 19 октября в 01:38
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии истощенной девочки из Орла

Руководитель областного департамента здравоохранения заявил, что девочка находится в стабильном состоянии.
Ореанда-Новости вчера в 08:35
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

РЕН ТВ вчера в 20:00
Армия и оружие

В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Футбол

«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ

«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Матч ТВ вчера в 17:39
Футбол

Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ

Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
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