Общество
РБККаждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос также показал, что большинство опрошенных (61%) считают, что эпоха перестройки (середина 80-х — начала 90-х годов XX века) принесла стране больше плохого, чем хорошего.
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с чего всё началось
По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).РИА Новостивчера в 20:26
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Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»
Комсомольская правдавчера в 20:45
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер вчера в 10:05
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Происшествия
Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском
В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты
Раскрыта выгода процессоров AMD перед Intel
У AMD уже есть семинанометровые процессоры для серверного сегмента.
Ferra вчера в 08:08
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Наука
Ученые научились улавливать вредные части диоксида серы
Новый материал может способствовать сокращению выбросов диоксида серы в окружающую среду путем улавливания молекул в специально спроектированных клетках.
Хайтек вчера в 09:36
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Единоборства
Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Происшествия
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы
Ранее «Живая Кубань» писала, что следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы.
Живая Кубань 19 октября в 08:16
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Футбол
Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.
Чемпионат 19 октября в 01:38
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии истощенной девочки из Орла
Руководитель областного департамента здравоохранения заявил, что девочка находится в стабильном состоянии.
Ореанда-Новости вчера в 08:35
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
РЕН ТВ вчера в 20:00
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Матч ТВ вчера в 17:39
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33