По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего "жертвой перестройки" называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).

с чего всё началось

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос также показал, что большинство опрошенных (61%) считают, что эпоха перестройки (середина 80-х — начала 90-х годов XX века) принесла стране больше плохого, чем хорошего.

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

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