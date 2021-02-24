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РБК
РБК

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России. К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом.В источнике
РБК
АБН
Телеканал 360°
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Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.
РБК16:00
Подробнее о событии

В России каждый десятый бизнес готовится к закрытию в 2021 году

Znak.com23:37

Каждый десятый бизнес в России опасается закрытия в 2021 году

Эхо Москвы19:04

Бизнес в РФ предупредил о риске закрытия в 2021 году

News.ru18:18

Десятая часть бизнеса предупредила о риске закрытия

Телеканал 360°18:29

В России в 2021 году может закрыться каждый десятый бизнес

Росбалт17:35

Российский бизнес предупредил о риске закрытия

Lenta.ru16:40

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

РБК16:00
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Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его высказываний в середине 2000-х годов.
РБК23 февраля в 14:34

Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая

Осужденный за государственную измену житель Забайкалья Владимир Васильев передавал информацию, составляющую государственную тайну, китайским спецслужбам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru21:30