В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России. К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом.

С чего всё началось Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию. РБК 16:00