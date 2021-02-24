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РБК
РБК

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России. К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом.В источнике
РБК
Телеканал 360°
Росбалт
Mockva.ru
News.ru
Lenta.ru
Gazeta.SPb
SakhalinMedia.ru
С чего всё началось

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.
РБК16:00
Подробнее о событии

Каждый десятый бизнес в России опасается закрытия в 2021 году

Эхо Москвы19:04

Десятая часть бизнеса предупредила о риске закрытия

Телеканал 360°18:29

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

РБК16:00

В России в 2021 году может закрыться каждый десятый бизнес

Росбалт17:35

Каждый десятый российский бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году

Gazeta.SPb17:35

Российский бизнес предупредил о риске закрытия

Lenta.ru16:40

Бизнес в РФ предупредил о риске закрытия в 2021 году

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