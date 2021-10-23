Про туристические маршруты города на семи холмах уже столько всего написано, что только ленивый не удосужится открыть поисковик и прочитать, куда стоит сходить на экскурсии и где поесть в этом вечном городе.
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.