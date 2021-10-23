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Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен

В ходе исследований Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснилось, что россияне не возвращают каждый десятый кредит.
ФАН
Среди просроченных долгов 60% приходятся на кредиты наличными, 37% - кредитные карты.
Российская газета
Полтора процента дефолтных кредитов были выданы на покупку автомобиля, 0,5% в общей массе составляют ипотечные займы.
Российская газета
По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта - до 4,4%, установив новый исторический минимум.
РИА Новости

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