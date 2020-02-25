По данным аналитиков, подавляющее большинство арендаторов (73%) столичного жилья планируют оставаться в этом статусе от 1 до 5 лет. Почти каждый десятый (9%) намерен снимать квартиры еще в ближайшие 10 лет и более. Остальные квартиросъемщики будут арендовать жилье на несколько месяцев.

с чего всё началось

По данным аналитиков, подавляющее большинство арендаторов (73%) столичного жилья планируют оставаться в этом статусе от 1 до 5 лет. Почти каждый десятый (9%) намерен снимать квартиры еще в ближайшие 10 лет и более.

Каждый десятый квартирант в Москве намерен снимать жилье еще 10 лет

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