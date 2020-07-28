Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идёт о непродовольственном секторе.

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

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