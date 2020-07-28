Экономика

News.ruNews.ruКаждый десятый магазин в России закроется до конца года

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идёт о непродовольственном секторе.
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До конца года в России закроется каждый десятый магазин

9111.ru03:52

В России может закрыться каждый десятый магазин

Суть событийвчера в 12:58

В России до конца года закроется не менее 10% магазинов, прогнозируют аналитики

Финмаркетвчера в 11:54

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

News.ruвчера в 11:59

В России закроется каждый десятый магазин

Lenta.ruвчера в 12:20
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Piter.tv 02:04
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Политика

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк вчера в 11:23
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru вчера в 03:45
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Политика

Россия возобновила выдачу виз гражданам Турции и иностранцам с ВНЖ

Российские загранучреждения в Турции возобновили с 29 июля выдачу виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в республике.
ТАСС 03:44
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Происшествия

Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автоновости дня вчера в 13:36
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Общество

В Крыму за сутки выявлено еще 24 больных коронавирусом

За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, - отметил руководитель республики.
Krym.News 03:44
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Армия и оружие

Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

РИА Новости 03:29
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета вчера в 02:49
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ вчера в 08:49
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Политика

Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру вчера в 13:00
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Общество

Супермаркеты Spar вернутся в Петербург

АБН 03:29
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Экономика

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Сбербанк России дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 02:13
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
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Кино

«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»

Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru вчера в 04:30
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пишет, что существует семь причин, по которым налог Apple на App Store должен волновать владельцев iPhone – это высокие цены, цензура, снижение конфиденциальности, задержка обновлений, меньшее число приложений, больше рекламы, а также низкое качество application.
Evo-rus.com 03:35
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Футбол

«Црвену Звезду» не устроило предложение «Спартака» по трансферу Дегенека

Белградская "Црвена Звезда" отклонила первое предложение московского "Спартака" по трансферу защитника Милоша Дегенека, сообщает B92.
Газета.Ru 03:24
Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Экономика

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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До конца августа москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти обследование можно бесплатно в 66 больницах до конца августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вести Подмосковья 01:49
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