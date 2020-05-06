Коронавирус

МонаВистаМонаВистаЗа месяц самоизоляции каждый десятый российский заемщик потерял доход

Почти треть испытывающих трудности с выплатами по кредитам российских заемщиков потеряли работу или иной источник дохода. Об этом со ссылкой на данные крупнейших российских банков сообщило издание РБК.
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За месяц самоизоляции каждый десятый российский заемщик потерял доход

МонаВиста11:47

Каждый десятый заемщик в России лишился дохода за месяц самоизоляции

Росбалт11:29

Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции

РБК11:01
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Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Общество

Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
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NASA отправит Тома Круза на МКС для съёмок нового блокбастера

NASA отправит Тома Круза на Международную космическую станцию, чтобы снять новый блокбастер.
UfacityNews.ru 04:44
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
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Наука

Спинной мозг мыши запустил сокращение мышц биоробота

Исследователи из США создали биоробота, сокращением мышечных волокон которого управляет участок спинного мозга мыши.
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Игры

Город для Греты: авторы The Sims 4 анонсировали дополнение Eco Lifestyle

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Путин призвал не торопиться снимать ограничения по коронавирусу

Глава государства, комментируя снятие ограничений по коронавирусу, заявил, что губернаторы должны принимать решения о дальнейших действиях в регионах, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.
Слово и Дело 09:15
Армия и оружие

«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны

Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

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В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru вчера в 04:28
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Авто

Тюнинг-ателье Manhart представило свою версию Audi RS Q8

Специалисты компании смогли форсировать мощность мотора Audi RS Q8 до 900 л.с. Кроссвер Audi RS Q8 является самым быстрым и самым производительным автомобилем немецкой марки, но тюнеры постоянно находят способы увеличить его показатели.
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Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

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Коронавирус нашли у шести человек, прибывших из Таиланда в Ростов

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Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
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Общество

В Германии решили открыть все магазины при соблюдении мер гигиены

"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", - сказано в документе.
Интерфакс 10:51
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Политика

Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса

Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
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Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
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Футбол

BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции

Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru вчера в 10:28
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием

«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
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