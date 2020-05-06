Коронавирус
МонаВистаЗа месяц самоизоляции каждый десятый российский заемщик потерял доход
Почти треть испытывающих трудности с выплатами по кредитам российских заемщиков потеряли работу или иной источник дохода. Об этом со ссылкой на данные крупнейших российских банков сообщило издание РБК.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Общество
NASA отправит Тома Круза на МКС для съёмок нового блокбастера
NASA отправит Тома Круза на Международную космическую станцию, чтобы снять новый блокбастер.
UfacityNews.ru 04:44
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Наука
Спинной мозг мыши запустил сокращение мышц биоробота
Исследователи из США создали биоробота, сокращением мышечных волокон которого управляет участок спинного мозга мыши.
N+1 09:45
Политика
Путин призвал не торопиться снимать ограничения по коронавирусу
Глава государства, комментируя снятие ограничений по коронавирусу, заявил, что губернаторы должны принимать решения о дальнейших действиях в регионах, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.
Слово и Дело 09:15
Армия и оружие
«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
Avia.pro 03:10
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru вчера в 04:28
Авто
Тюнинг-ателье Manhart представило свою версию Audi RS Q8
Специалисты компании смогли форсировать мощность мотора Audi RS Q8 до 900 л.с. Кроссвер Audi RS Q8 является самым быстрым и самым производительным автомобилем немецкой марки, но тюнеры постоянно находят способы увеличить его показатели.
Тарантас Ньюс вчера в 04:36
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Общество
В Германии решили открыть все магазины при соблюдении мер гигиены
"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", - сказано в документе.
Интерфакс 10:51
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса
Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Футбол
BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции
Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru вчера в 10:28
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Хоккей
«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46