Коронавирус
РБККаждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции
Опрос ЦБ показал, что половина граждан, имеющих кредиты, пока не жаловались на падение заработка. По данным регулятора, на 1 сентября в России насчитывалось 39,5 млн граждан, которые выплачивают кредиты (в новом исследовании ЦБ не уточняет численность российских заемщиков).
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Политика
Путин рассказал о состоянии Мишустина
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
Хоккей
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр
Российская газета 10:20
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений
Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
Общество
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Начиная с 5 мая, в России начал действовать запрет на продажу алкоголя в жилых домах.
Социальные новости вчера в 00:48
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Игры
Создатели Desperados III представили воина и мыслителя Гектора Мендозу
Мендозу в персональном трейлере представили как бойца, мыслителя и траппера — охотника на пушных зверей в Северной Америке.
Игромания.ру 11:45
Экономика
В России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
Общество
Ангела Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии
В ФРГ существенно замедлились темпы распространения коронавируса нового типа, что дает повод говорить: первая стадия пандемии преодолена.
Аргументы недели 10:42
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Шоу-бизнес
Галкин с Пугачевой и детьми устроили домашнюю дискотеку
Максим рассказал, что они устроили музыкально-танцевальную импровизацию. Ди-джеем в этот вечер был Гарри, а на танцполе зажигала Лиза.
RuNews24.ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Авто
Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder рассекретили до премьеры
Онлайн-презентация нового суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder состоится завтра, 7 мая, в 14:00 по московскому времени.
Letnews.ru 12:34
Политика
Дмитрий Тепин увольняется с поста главы Энгельсского района
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:25