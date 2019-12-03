Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортКаждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата Европы, знает 44% россиян.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
 исследование народного мнения по поводу чемпионата Европы-2020, который стартует 12 июня следующего года.
Sport24.ru04:36

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10% россиян считают, что Россия выиграет Евро-2020. 35% будут следить за турниром

Sports.ru06:59

ВЦИОМ: 10 процентов россиян считают, что Россия может выиграть Евро-2020

Матч ТВ04:39

Названо число россиян, уверенных в победе сборной на Евро-2020

ТК Звездавчера в 19:36

Треть россиян собирается следить за ходом Евро-2020

Газета.Ruвчера в 21:18

Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

Sport24.ru04:36

Названо количество россиян, верящих в победу страны на Евро-2020

Вечерняя Москвавчера в 19:29

Россияне рассказали, кого они хотят поддержать на Евро-2020

РИА Новостивчера в 19:31
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Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул девочку из окна

Ореанда-Новости 09:36
Происшествия

Взрыв газа под Белгородом разрушил стену четырехэтажного дома

От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Вести.Ru 13:02
Армия и оружие

СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35

ГЛАС.RU вчера в 02:32
Политика

В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
РИА Новости 11:32
Авто

С 1 января в России для водителей введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03:31
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 10:06
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru вчера в 04:25
Фигурное катание

Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине

В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Pravda.Ru 02:58
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Общество

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Чемпионат 10:52
Финансы

Доллар и евро увеличиваются в цене

Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
ГЛАС.RU 09:14
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° 08:23
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
Энергетика

Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти

Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
BFM.ru 11:10
Политика

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
РБК 12:50
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым 12:24
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
Политика

Украина решила бороться с российской энергоэкспансией

Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России».
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Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

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Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Газета.Ru 10:06
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Lenta.ru 06:16
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