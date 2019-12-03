Футбол
ТАСС СпортКаждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 - 54%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата Европы, знает 44% россиян.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование народного мнения по поводу чемпионата Европы-2020, который стартует 12 июня следующего года.Sport24.ru04:36
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Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул девочку из окна
Происшествия
Взрыв газа под Белгородом разрушил стену четырехэтажного дома
От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Армия и оружие
СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35
Политика
В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом
В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
Авто
С 1 января в России для водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Фигурное катание
Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Украина решила бороться с российской энергоэкспансией
Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России».
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.