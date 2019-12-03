Футбол

Sport24.ruSport24.ruКаждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

Треть опрошенных предполагают, что Россия займет второе место в группе (28%), а каждый пятый считает, что сборная может занять первое место (21%). Абсолютное большинство россиян, планирующих следить за ходом Евро-2020, будут болеть за сборную России — 85%.
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с чего всё началось
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
 исследование народного мнения по поводу чемпионата Европы-2020, который стартует 12 июня следующего года.
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10% россиян считают, что Россия выиграет Евро-2020. 35% будут следить за турниром

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ВЦИОМ: 10 процентов россиян считают, что Россия может выиграть Евро-2020

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Названо количество россиян, верящих в победу страны на Евро-2020

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Названо число россиян, уверенных в победе сборной на Евро-2020

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Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

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Россияне рассказали, кого они хотят поддержать на Евро-2020

РИА Новостивчера в 19:31
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Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Николай Волошин ошибочно засчитал гол тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
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На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце

РИА Новости 06:26
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России предложили покинуть Украину через Ruxit

Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны.
Lenta.ru 06:38
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Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
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Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу

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ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Происшествия

Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

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Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
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Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

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Apple основала собственную музыкальную премию

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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха».
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
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Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
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Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Коммерсантъ 06:11
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Lenta.ru 06:16
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Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом

Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
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Столтенберг: НАТО не рассматривает Россию в роли врага

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Россию в качестве врага.
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Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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В центре Симферополя легковой автомобиль врезался в остановку

В центре крымской столицы автомобиль Lancia врезался в остановку общественного транспорта, передают «РИА Новости (Крым)».
Аргументы и Факты - Крым 06:18
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