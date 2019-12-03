с чего всё началось

Треть опрошенных предполагают, что Россия займет второе место в группе (28%), а каждый пятый считает, что сборная может занять первое место (21%). Абсолютное большинство россиян, планирующих следить за ходом Евро-2020, будут болеть за сборную России — 85%.

Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

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