Оксана Самойлова намекнула, что беременна пятым ребенком

View this post on Instagram A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) Фолловеры увидели в этом явный намек на беременность Оксаны, ведь пятого ребёнка на фотографии так никто и не увидел.