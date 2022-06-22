РБККаждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизньТакже в разы выросли доли тех, кому запаса прочности хватит на полгода, год, больше года, и тех, у кого «никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы».РБКУ 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности, а 10% финансовых трудностей не почувствовали.РБКПо данным исследования, каждый четвертый безработный (26%) может позволить себе не искать работу еще три месяца, а у 21% финансовые проблемы начнутся уже через месяц.РБКВсего исследователи опросили более 7 тыс. российских соискателей, которые на момент опроса не были трудоустроены.Псковская Лента НовостейЧитать далееСвернутьРБКРБКРосбалтАБНКапитал страныКавказ ПостКолыма-информПодробнее о событииHeadHunter: Почти 20% россиян, потерявших работу, могут позволить себе не искать новуюРосбалт00:43Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКаждый пятый безработный россиянин может не работать всю жизньNeva.Today02:13Опрос выявил уровень зависимости россиян от работыInfox.ru02:00Примерно 20% россиян могут больше не работать всю оставшуюся жизньЕдиный банк00:54Не работать всю жизнь могут позволить себе почти 20% россиянКапитал страны02:3820% оставшихся без работы россиян могут позволить себе не работать всю жизньАБН00:38Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизньРБК23:00Показать ещёОценить73Поделиться