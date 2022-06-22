Будьте в Плюсе

Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизнь

Также в разы выросли доли тех, кому запаса прочности хватит на полгода, год, больше года, и тех, у кого «никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы».
РБК
У 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности, а 10% финансовых трудностей не почувствовали.
РБК
По данным исследования, каждый четвертый безработный (26%) может позволить себе не искать работу еще три месяца, а у 21% финансовые проблемы начнутся уже через месяц.
РБК
Всего исследователи опросили более 7 тыс. российских соискателей, которые на момент опроса не были трудоустроены.
Псковская Лента Новостей

Подробнее о событии

HeadHunter: Почти 20% россиян, потерявших работу, могут позволить себе не искать новую
Росбалт00:43
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Каждый пятый безработный россиянин может не работать всю жизнь
Neva.Today02:13
Опрос выявил уровень зависимости россиян от работы
Infox.ru02:00
Примерно 20% россиян могут больше не работать всю оставшуюся жизнь
Единый банк00:54
Не работать всю жизнь могут позволить себе почти 20% россиян
Капитал страны02:38
20% оставшихся без работы россиян могут позволить себе не работать всю жизнь
АБН00:38
Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизнь
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