Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbКаждый пятый российский ребенок проживает за чертой бедности

Росстат представил данные за 2018 год, в которых приводится информация о том, что каждый пятый ребенок в стране жил в семье, доход которой не то что не превышал прожиточный минимум или равнялся ему, а был ниже. В 2018 году прожиточный минимум составлял 10287 рублей.
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с чего всё началось

Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Почти четверть детей в России живут в бедных семьях — Росстат

REGNUMвчера в 18:07

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

ТАССвчера в 21:32

Каждый пятый ребенок в России, по расчетам Росстата, оказался за чертой бедности

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Росстат подсчитал количество нищих детей в России, эксперты предсказали их будущее

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Росстат: уровень бедности среди детей в РФ почти в два раза выше, чем среди взрослых

Znak.comвчера в 22:39

Каждый пятый ребенок в России живет за чертой бедности

URA.Ruвчера в 17:35

Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

РБКвчера в 17:00
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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

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Производство вакцины от коронавируса могут начать в Новоуральске.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

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Здоровье

В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

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Происшествия

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Общество

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Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
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Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон

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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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Авто

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Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Происшествия

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РИА Новости 03:55
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Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

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Общество

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Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
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Армия и оружие

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Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело вчера в 04:50
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом

Коронавирус проверил на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент страны Александр Лукашенко.
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