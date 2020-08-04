По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).

с чего всё началось

Росстат представил данные за 2018 год, в которых приводится информация о том, что каждый пятый ребенок в стране жил в семье, доход которой не то что не превышал прожиточный минимум или равнялся ему, а был ниже. В 2018 году прожиточный минимум составлял 10287 рублей.

Каждый пятый российский ребенок проживает за чертой бедности

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