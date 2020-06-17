Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbКаждый пятый россиянин откладывает часть зарплаты

Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос, результаты которого показали, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют лишь 18% жителей России, сообщает РБК. Эти люди, получив зарплату, в первую очередь стараются отложить часть дохода, и только потом тратят деньги на текущие нужды.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

REGNUM05:23

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00

Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

Газета.Ru02:19

Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Кто богатеет в России, пока семьи теряют деньги. Исследование

Царьград05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Inc-news.ru вчера в 13:37
3
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
785
Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
3,2K
Шоу-бизнес

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
6
Армия и оружие

МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса

Ранее Столтенберг в интервью Welt заявил, что РФ активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а ее войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
Моя Москва.онлайн 12:53
1
Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
82
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
944
Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
16
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
51
Общество

Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
37
Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
55
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
268
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
15
Общество

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Вести.Ru 12:54
3
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
3
Музыка

За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

Evo-rus.com 09:26
320
Кино

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
4
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
75
Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Слово и Дело 15 июня в 10:54
8
Происшествия

ФСБ задержала членов банды Басаева за нападение на Дагестан

REGNUM 07:05
451
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
72
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс 10:07
Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
1
Шоу-бизнес

Кит Харингтон расстроил фанатов новым образом

HotGeo 11:16
1
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

BetOn 09:43
1
Происшествия

Установлена причина смерти Алены Верди

Рамблер 09:02
1
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
372
Общество

Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.
News.ru 09:35
89
Как работают Яндекс.Новости?
Главное