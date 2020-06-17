Общество
Gazeta.SPbКаждый пятый россиянин откладывает часть зарплаты
Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос, результаты которого показали, что грамотное сберегательное поведение демонстрируют лишь 18% жителей России, сообщает РБК. Эти люди, получив зарплату, в первую очередь стараются отложить часть дохода, и только потом тратят деньги на текущие нужды.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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