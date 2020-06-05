Коронавирус

Piter.tvPiter.tvКаждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом

Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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