Коронавирус
Piter.tvКаждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом
Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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Борьба с COVID-19. Как работает станция скорой помощи в Курортном районе Петербурга
Телеканал Санкт-Петербург12:24
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В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
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Главный тренер «Баварии» поздравил «Челси» с переходом Вернера
Metaratings 11:45
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В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Известия вчера в 13:31
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
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Происшествия
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В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек.
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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
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Политика
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По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
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Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
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