Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом

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