Коронавирус
Piter.tvКаждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом
Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Лариса Соловьева в эфире программы «Петербург против коронавируса» рассказала о том, как работает скорая помощь в Северной столице в период пандемии коронавируса.Мойка78вчера в 11:43
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