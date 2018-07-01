Экономика
Live24Каждый пятый заемщик в России тратит более 80% дохода на кредиты
Отмечается, что в первом квартале 2019 года количество должников с нагрузкой в 80% и более составляло 9,7%. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, на данный момент показатели ЦБ по долговой нагрузке могут быть в разы выше реальных цифр.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Экономика
Новости о коронавирусе повысили продажи медицинских масок на 31%
За неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей, сообщили в «Платформе ОФД».
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Волгограде задержан убийца 16-летнего студента
Напомним, 16-летнего студента колледжа c ножевыми ранениями доставили в больницу вечером 29 января с улицы Новодвинской.
Политика
В раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Армия и оружие
СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Футбол
«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Сарагосой».
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Киберспорт
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
Космос
Сегодня ночью в небе над США могут столкнуться два спутника
Примерно через 12 часов в небе над США могут столкнуться космический телескоп со спутником.
Происшествия
На Сахалине спасли всех 600 рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали всех рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине возле мыса Свободного в заливе Мордвинова на юге Сахалина, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Технологии
Google в 2019 году выплатила «белым» хакерам $6,5 млн
В общей сложности в 2019 году независимые исследователи получили от Google $6,5 млн премий.