Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода.

с чего всё началось

Отмечается, что в первом квартале 2019 года количество должников с нагрузкой в 80% и более составляло 9,7%. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, на данный момент показатели ЦБ по долговой нагрузке могут быть в разы выше реальных цифр.

Каждый пятый заемщик в России тратит более 80% дохода на кредиты

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