Коронавирус
Газета.RuКаждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости". "Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют", - сказала Попова.
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Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Театры
Большой театр покажет спектакль «Царская невеста»
1 апреля можно посмотреть спектакль «Царская невеста», начало в 19:00
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Транспорт
В Крыму ограничили междугородние пассажирские перевозки
Со 2 по 14 апреля на полуострове ограничивают движение автобусов и троллейбусов.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Общество
За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,8%
За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Армия и оружие
Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции
За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будет привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Шоу-бизнес
Дзюба: хотел бы побыть Дженнифер Энистон на один день
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что на один день хотел бы перевоплотиться в голливудскую актрису Дженнифер Энистон.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Общество
В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Наука
В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес
Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.