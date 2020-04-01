Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости". "Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют", - сказала Попова.

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Экономика В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.

Единоборства Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Происшествия В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будет привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Политика Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Путин разрешил ФСО использовать боевую технику Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".

Общество В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Наука В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.