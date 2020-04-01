Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКаждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости". "Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют", - сказала Попова.
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Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет бессимптомно

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Попова рассказала о более 20% бессимптомных зараженных COVID-19 в России

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Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

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Более 20% выявленных в РФ пациентов с COVID-19 не имеют симптомов

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Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

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Музыка

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ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Большой театр покажет спектакль «Царская невеста»

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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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В Крыму ограничили междугородние пассажирские перевозки

Со 2 по 14 апреля на полуострове ограничивают движение автобусов и троллейбусов.
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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
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В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
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За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,8%

За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок

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Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform 06:26
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
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Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии

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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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Происшествия

В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции

За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будет привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 16:10
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
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Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что на один день хотел бы перевоплотиться в голливудскую актрису Дженнифер Энистон.
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Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
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Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
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В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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