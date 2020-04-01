Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКаждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости". "Сегодня чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют", - сказала Попова.
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Попова рассказала о более 20% бессимптомных зараженных COVID-19 в России

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Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

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