Общество

REGNUMREGNUMКаждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных. Около половины граждан (43%) тратят всю зарплату и ничего не откладывают.
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с чего всё началось

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты назвали способствующую богатству россиян привычку

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Кто богатеет в России, пока семьи теряют деньги. Исследование

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Названа привычка, отличающая богатых россиян от бедных

Московский Комсомолец03:30

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REGNUM05:23

Названа способствующая богатству россиян привычка

Lenta.ru00:15

Исследователи назвали привычку, которая делает россиян богаче

URA.Ruвчера в 22:43

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБКвчера в 22:00
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Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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SpaceX планирует строить плавучий космодром

Американская аэрокосмическая компания SpaceX разместила вакансии инженеров, от которых требуется помочь спроектировать и построить плавучий космодром.
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Кричавший «Слава Украине» Вида хочет перейти в клуб из России

Как сообщает источник, Вида хочет перейти в клуб из России, однако на данный момент не уточняется в какой именно.
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Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
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В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

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Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
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Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Политика

В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе

В Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе, но считают, что стороны могут сами принять меры во избежание таких ситуаций впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Общество

Пекин заявил о большом риске новой эпидемии

Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
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Футбол

Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц

Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
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В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа

Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
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У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

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Рынок труда в России прошел пик пандемии

Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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Сегодня возобновляется английская Премьер-лига

В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
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В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

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Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
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В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения

Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий".
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В плагиате обвинили группу Little Big

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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки

Туристическую группу, которая не вышла на связь после сплава по реке Юрюзань, нашли на берегу.
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Подросший младший брат Элджея собирается пойти по его стопам

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