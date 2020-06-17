Общество
REGNUMКаждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты
Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных. Около половины граждан (43%) тратят всю зарплату и ничего не откладывают.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
Космос
SpaceX планирует строить плавучий космодром
Американская аэрокосмическая компания SpaceX разместила вакансии инженеров, от которых требуется помочь спроектировать и построить плавучий космодром.
Вести.Ru 06:30
Футбол
Кричавший «Слава Украине» Вида хочет перейти в клуб из России
Как сообщает источник, Вида хочет перейти в клуб из России, однако на данный момент не уточняется в какой именно.
Vprognoze.ru 02:58
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Общество
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе
В Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе, но считают, что стороны могут сами принять меры во избежание таких ситуаций впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Пекин заявил о большом риске новой эпидемии
Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
Профиль 06:13
Футбол
Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц
Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
РИА Новости 03:16
Экономика
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа
Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Общество
Рынок труда в России прошел пик пандемии
Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
ПРАЙМ 04:53
Футбол
Сегодня возобновляется английская Премьер-лига
В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
BetOn 05:04
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Интернет
В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения
Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий".
Вести.Ru 04:07
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Происшествия
В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки
Туристическую группу, которая не вышла на связь после сплава по реке Юрюзань, нашли на берегу.
Российская газета 06:13
Шоу-бизнес
Подросший младший брат Элджея собирается пойти по его стопам
Paparazzi.ru 03:12
Общество
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50