Общество
REGNUMКаждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты
Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных. Около половины граждан (43%) тратят всю зарплату и ничего не откладывают.
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с чего всё началось
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды.РБКвчера в 22:00
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