Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Стоимость исследования составляет 950 рублей, взятие биоматериала - от 200 до 300 рублей в зависимости от города. Срок исполнения - до 3 рабочих дней.
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с чего всё началось

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости01:06

Подробнее о событии

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Вести.Ru03:55

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

РИА Новости01:06

«Инвитро» обнаружила антитела к COVID у каждого седьмого из сдавших тест

РБК02:49

Коронавирусом могли переболеть до 14% россиян

Forbes02:13

У 14% россиян, сдавших тест в «Инвитро», обнаружились антитела к коронавирусу

Дождь01:35

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

ТАСС01:18

Лаборатория «Инвитро» раскрыла результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Lenta.ru03:23
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском 03:56
Общество

Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 19:14
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Общество

В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8894 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Экономика

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Политика

Советник Белого дома обвинил РФ в слежке за Трампом

Советник администрации президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу вела слежку за передвижениями американского лидера Дональда Трампа.
News.ru 03:06
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру 20 мая в 02:05
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Кино

Продюсер «Аватара 2» выложил в сеть закулисное фото с катерами

Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 07:46 — REGNUM Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки.
REGNUM 00:46
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
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Культура

Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»

Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
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Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
17
Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
38
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва 03:23
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Общество

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс 03:55
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,3K
Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
1,9K
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
2,1K
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
18
Общество

Челябинская область может выйти из режима ограничений

В ближайшие дни в Челябинской области могут запустить первый этап выхода из режима ограничений, введенном из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
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Космос

США показали разрушителя монополии России в пилотируемой космонавтике

Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
Lenta.ru 20 мая в 17:19
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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