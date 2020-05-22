Коронавирус
Вести.RuКаждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
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с чего всё началось
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новости01:06
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Банк России видит запас для дальнейшего снижения ключевой ставки
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