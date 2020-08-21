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Инвест-Форсайт
Инвест-Форсайт

Каждый третий российский вкладчик планирует забрать деньги из банка

Каждый третий вкладчик из России собирается забрать деньги со своего депозита в банке. Об этом говорит исследование компании IDF Eurasia. Всего планируют забрать деньги из банков 32% клиентов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале. При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%.
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«Это заставляет нервничать»: вклад из банка хочет забрать каждый третий

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В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
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