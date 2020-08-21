Каждый третий российский вкладчик планирует забрать деньги из банка
Каждый третий вкладчик из России собирается забрать деньги со своего депозита в банке. Об этом говорит исследование компании IDF Eurasia. Всего планируют забрать деньги из банков 32% клиентов.В источнике
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка
"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале. При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%.
ТАССвчера в 20:04
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