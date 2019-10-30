Общество
Мой БрянскКаждый второй подросток сообщил об агрессии в школе
Более 15% респондентов предпочтут никому не рассказывать о проявлениях агрессии. Каждый второй из опрошенных подростков рассказал о агрессии в школе, сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства «Михайлов и партнеры».
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с чего всё началось
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.РБК06:25
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