Общество

РБКРБККаждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.
РБК06:25

Подробнее о событии

Более половины российских школьников сталкивались с агрессией сверстников

Москва 2410:37

Российские подростки рассказали об отношении к ЛГБТ

Lenta.ru08:27

Исследованы сексуальные и политические предпочтения учащихся

Коммерсантъ09:34

Более половины российских подростков сталкивались с травлей в школе

Росбалт08:55

Опрос: порядка 57% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии в школе

ТАСС10:17

Исследование: каждый второй подросток в России сталкивался с агрессией в школе

Дождь07:06

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

РБК06:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:09
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес

Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

Lenta.ru 10:44
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

В департаменте Воронежской области проходят обыски

В департаменте цифрового развития Воронежской области проходят обыски, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
Гудвилл.онлайн 08:23
Экономика

НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб

Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
РБК 10:14
Шоу-бизнес

Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Экономика

Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
BFM.ru 08:22
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Известия 09:49
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Армия и оружие

Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР

Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия 08:54
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Минфин РФ предложил распространить специальный налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России с 1 января 2020 года.
ТАСС 11:05
Армия и оружие

Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе

Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Здоровье

Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
RT на русском 10:07
Происшествия

В Новой Москве из-за непогоды столкнулись 12 авто

Газета.Ru 10:54
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро

Поезда на юго-западном участке Сокольнической линии метро следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
Москва 24 10:40
Политика

Британский Парламент принял законопроект о досрочных выборах

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря.
Телеканал 360° вчера в 14:50
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное