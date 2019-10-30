Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.

с чего всё началось

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

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