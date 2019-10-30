Общество
РБККаждый второй подросток заявил об агрессии в школе
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с чего всё началось
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.РБК06:25
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Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Происшествия
В департаменте Воронежской области проходят обыски
В департаменте цифрового развития Воронежской области проходят обыски, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
Экономика
НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб
Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Экономика
Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России
Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Армия и оружие
Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР
Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Экономика
Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Минфин РФ предложил распространить специальный налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе
Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Здоровье
Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро
Поезда на юго-западном участке Сокольнической линии метро следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
Политика
Британский Парламент принял законопроект о досрочных выборах
Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря.
Политика
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.