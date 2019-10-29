Общество
РБККаждый второй подросток заявил об агрессии в школе
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с чего всё началось
Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.РБК06:25
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Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика
Стало известно о недочетах в расшифровке разговора Трампа с Зеленским
Расшифровка разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским имеет пробелы, пишет газета The New York Times, ссылаясь на директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана.
РЕН ТВ 06:57
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
BFM.ru 08:22
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество
Нижегородскую журналистку оштрафовали за искажение названия города в Facebook
Нижегородский райсуд постановил оштрафовать главреда сетевого издания KozaPress Ирину Славину по статье о «неуважении к обществу, государству».
Росбалт 09:09
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
Дождь вчера в 09:52
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Политика
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
ТАСС 08:53
Политика
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Газета.Ru 09:02
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес
Татарская певица извинилась за «шашлык из кошки»
Заслуженная артистка Татарстана Гузель Уразова у себя в Instagram извинилась за видео, в котором смеялась над сбитой автомобилем "кошкой" и шутила про шашлык из животного.
Газета.Ru 09:10
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В Курганской области в колонию отправили бывшего руководителя УФСИН
Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
REGNUM 09:14