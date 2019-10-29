Общество

РБКРБККаждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.
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с чего всё началось

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%) — толчки, побои и другое.
РБК06:25

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Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

РБК06:25

Исследование: каждый второй подросток в России сталкивался с агрессией в школе

Дождь07:06

Российские подростки рассказали об отношении к ЛГБТ

Lenta.ru08:27

Более половины российских подростков сталкивались с травлей в школе

Росбалт08:55

Почти 20% школьников сталкивались с агрессивным поведением учителей

Собеседник08:31

Каждый второй подросток в России сталкивался с агрессией в школе

Уралинформбюро09:28

В России каждый второй подросток сталкивался с агрессией в школе. Треть из них предлагают сверстникам не рассказывать о травле

Полит.ру09:20
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Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика

Стало известно о недочетах в расшифровке разговора Трампа с Зеленским

Расшифровка разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским имеет пробелы, пишет газета The New York Times, ссылаясь на директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана.
РЕН ТВ 06:57
Общество

Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
BFM.ru 08:22
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество

Нижегородскую журналистку оштрафовали за искажение названия города в Facebook

Нижегородский райсуд постановил оштрафовать главреда сетевого издания KozaPress Ирину Славину по статье о «неуважении к обществу, государству».
Росбалт 09:09
Армия и оружие

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания @ MID_RF https: / / t.co / blJF7ESKEe pic.twitter.com / DHaRyVWORC — Президент России (@ KremlinRussia) 29 октября 2019 г. На церемонии открытия Путин заявил, что Примаков всегда превыше всего ставил интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, был примером благородства и порядочности.
Дождь вчера в 09:52
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Политика

Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Политика

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
ТАСС 08:53
Политика

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:16
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия

В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений

Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Газета.Ru 09:02
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Татарская певица извинилась за «шашлык из кошки»

Заслуженная артистка Татарстана Гузель Уразова у себя в Instagram извинилась за видео, в котором смеялась над сбитой автомобилем "кошкой" и шутила про шашлык из животного.
Газета.Ru 09:10
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

В Курганской области в колонию отправили бывшего руководителя УФСИН

Суд приговорил Ильгиза Ильясова за взятки и злоупотребление должностными полномочиями к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
REGNUM 09:14
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