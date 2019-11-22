В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

В планах Минэкономразвития — значительно сократить долю граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по кредитам более половины своего дохода (на 10 п.п. ежегодно). Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а 2023–2024 годах — закрепиться на уровне 10%.

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

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