Экономика

РБКРБККаждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В планах Минэкономразвития — значительно сократить долю граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по кредитам более половины своего дохода (на 10 п.п. ежегодно). Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизиться до 40%, а 2023–2024 годах — закрепиться на уровне 10%.
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с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
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