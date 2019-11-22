Экономика

RT на русскомRT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
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Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
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