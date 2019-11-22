В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Политика США оказались для России основным рынком сбыта «гражданских» патронов Минобороны и другие силовые структуры РФ почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, а основной рынок сбыта патронов для гражданского оружия - это США, сообщил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

Игры Valve показала трейлер Half-Life: Alyx Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Здоровье Медики назвали неуязвимую перед раком группу крови Выяснилось, что у обладателей второй группой крови риск рака нивелируется с помощью здорового образа жизни, пишет MK.RU.

Политика В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Экономика Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Политика Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.

Экономика Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.