Экономика
RT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
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с чего всё началось
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.РБК01:00
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