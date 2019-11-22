В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.

с чего всё началось

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Политика Лавров обсудил с главой МИД Китая проблемы мировой торговли На встрече Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьезным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".

Энергетика Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Происшествия Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.

Происшествия Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.

Транспорт Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

Политика CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.