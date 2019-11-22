Экономика

RT на русскомRT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБК01:00

Подробнее о событии

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

Газета.Ru11:26

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

RT на русском05:08

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвы02:30

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известия04:53

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъ02:17

Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

РИА Новости05:58

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM 20:13
Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
Армия и оружие

В Турции изучают совместимость F-35 и С-400

Rambler News Service 04:41
Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Bookmaker-ratings.ru 15:25
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Китая проблемы мировой торговли

На встрече Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьезным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".
ТАСС 22:16
Общество

Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

Народные новости 08:23
Здоровье

Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

РБК 14:26
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК 20:44
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости 12:20
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru 21:32
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 10:54
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в небе над Ливией

Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
REGNUM 20:43
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru 06:02
Общество

Народные приметы на 23 ноября покажут, какой будет зима

Известия Мордовии 09:44
Происшествия

Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Lenta.ru 20:14
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru 08:57
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости 20:06
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

РИА Новости 01:39
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru 22:19
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС 07:43
Политика

CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Daily Storm 02:01
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное