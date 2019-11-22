Экономика

RT на русскомRT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать190
с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБК22 ноября в 01:00

Подробнее о событии

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

Газета.Ru22 ноября в 11:26

Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

РИА Новости22 ноября в 05:58

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБК22 ноября в 01:00

Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам

Lenta.ru22 ноября в 03:23

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъ22 ноября в 02:17

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвы22 ноября в 02:30

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известия22 ноября в 04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Известия 06:46
Космос

Самый мощный электромагнитный взрыв обнаружен во Вселенной

ГТРК Южный Урал 11:27
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Газета.Ru 02:51
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Футбол

Определились все участники клубного чемпионата мира

Газета.Ru 07:36
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Армия и оружие

Как российский «Циркон» изменит баланс сил на Тихом океане

Одни лишь сообщения о скором принятии на вооружение ВМФ России гиперзвуковой ракеты оказали существенное влияние на баланс сил в самых разных точках планеты.
Российская газета 06:44
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Армия и оружие

Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии

Известия 11:12
Экономика

WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 06:49
Спорт

Лаленкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Польше

Sportbox.RU 10:50
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Футбол

Фанаты ЦСКА принесли на стадион картонную фигуру Гончаренко

Болельщики московского ЦСКА принесли картонную фигуру главного тренера команды Виктора Гончаренко на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 11:12
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Футбол

Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).
Чемпионат 09:03
Транспорт

Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Известия 06:03
Теннис

Сборные Испании и Канады сыграют в финале Кубка Дэвиса

Metaratings 03:06
Политика

Украинские моряки потеряли личные вещи после инцидента в Керчи

На протяжении десяти месяцев за кораблями никто не приглядывал, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов адвокат задержанных моряков Николай ПОЛОЗОВ.
Аргументы неделi. Крым 11:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Здоровье

Ученые определили опасное для здоровья число чашек кофе в день

Ученые из университета Южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем.
Известия 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное