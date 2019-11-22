Экономика
RT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода
Эхо Москвывчера в 02:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество
Ущерб от преступлений в России составил около 500 млрд рублей
Ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года составил 491,7 млдр рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Политика
В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов»
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой прокомментировал обвинение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, Загитова — третья
Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в финал Гран-при.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
В России разработали программу для безопасной эвакуации при паводках
Трагедия на Кубани Утро 6 июля 2012 года было обычным днём для жителей Краснодарского края, но всего за пару часов жизнь всего региона изменилась навсегда.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет
Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.
Происшествия
Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Игры
World of Warcraft исполнилось 15 лет
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Реалу» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Футбол
«Рубин» сыграет против «Зенита» в три центральных защитника
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Авто
Топ-7 самых дорогих подержанных автомобилей в Коми
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Армия и оружие
Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия
Транспорт