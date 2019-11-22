Экономика

RT на русскомRT на русскомКаждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБК01:00

Подробнее о событии

Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам

Lenta.ru03:23

Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт

РИА Новости05:58

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известия04:53

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

RT на русском05:08

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъ02:17

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвы02:30

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

RT на русском 06:03
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

В Кремле ознакомились и шокированы фотографиями, на которых, по утверждению СМИ, бойцы «ЧВК Вагнера» жестоко убивают мужчину в Сирии.
Коммерсантъ 06:42
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском вчера в 06:14
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Общество

Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

Московский Комсомолец 04:05
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество

Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна

Изображение украинской певицы Светланы Лободы украсило постер клипа метал-проекта Lindemann на песню "Frau & Mann", что в переводе с немецкого означает "женщина и мужчина".
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Общество

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

REGNUM 07:06
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Еще одна студентка, пострадавшая от Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников полиции

Еще одна студентка, пострадавшая от доцента Олега Соколова, утверждает, что уговаривала принять заявление сотрудников 43-го отдела полиции в Петроградском районе Петербурга.
Эхо Москвы 06:59
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Политика

Концепцию развития ВС России представят Путину до 30 марта 2020 года

Как сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, это произойдёт до 30 марта 2020 года, когда документ будет доработан.
News.ru 07:19
Теннис

Рублёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса

News.ru 06:17
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное