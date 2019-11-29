Экономика

РБКРБККазначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов. В результате данные об освоении средств некоторыми регионами оказались искажены.
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Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

РБК07:03

Ошибка вышла

Магаданская правда28 ноября в 23:48

Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Lenta.ru29 ноября в 02:23

Регионы объяснили причину низкого освоения средств по нацпроектам

News.ru29 ноября в 09:06

Регионы объяснили ошибки в данных об освоении средств на нацпроекты

Аргументы и Факты29 ноября в 08:00

Калькулятор дал сбой. В Магадане нашли ошибку в электронном бюджете

Красная весна29 ноября в 03:46

Колыма объяснила низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты

Будущее России. Национальные проекты29 ноября в 05:33
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Политика

Зеленский отказался считать власти Украины попрошайками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Lenta.ru 04:32
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Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
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Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
News.ru 05:42
Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
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Здоровье

Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов

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В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Биатлон

Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru 04:20
Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

Bookmaker-ratings.ru 06:36
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
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Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
РИА Новости 07:52
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
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В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

Пятый канал вчера в 17:58
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Кино

Тверь увидит космический вестерн

2 декабря в клубе «БигБен» покажут серии из сериала «Мандалорец».
Tverlife вчера в 09:30
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:51
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Происшествия

В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

SM News 04:06
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
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