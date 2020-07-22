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REGNUM
REGNUM

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 04:32
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперты рассказали, как кэшбек поможет увеличить турпоток на Кузбасс

РИА Новости07:20
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
LentaChel.ru

Туристам пообещали вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за туры по России

LentaChel.ruвчера в 04:45
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35
SakhaNews

Россиянам частично компенсируют затраты на отдых в РФ

SakhaNews20 июля в 19:42

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM10:15
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НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

Нью-Йорк, США, 21 июля 2020, 20:34 — REGNUM НХЛ на своем официальном сайте объявила имена игроков, которые будут претендовать на приз самому ценному хоккеисту прошедшего регулярного чемпионата «Харт Мемориал Трофи».
REGNUM21 июля в 13:34

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов в госорганах

Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, что планируемое сокращение штатов органов государственной власти затронет в основном управленцев и не должно идти в ущерб качеству работы подведомственных бюджетных организаций.
РИА Новости11:02
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Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru11:03
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