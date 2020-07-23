Путешествия

ИА УдмуртияИА УдмуртияКэшбэк за путешествие по России вернут туристам Удмуртии

Туристы, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, смогут вернуть часть средств от стоимости путевки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Сумма возврата средств составит от 5 до 15 тыс. рублей.
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