Путешествия
ИА УдмуртияКэшбэк за путешествие по России вернут туристам Удмуртии
Туристы, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, смогут вернуть часть средств от стоимости путевки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Сумма возврата средств составит от 5 до 15 тыс. рублей.
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Жители Тверской области получат до 15 тысяч рублей за путешествие по России
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