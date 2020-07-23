Путешествия
ИА УдмуртияКэшбэк за путешествие по России вернут туристам Удмуртии
Туристы, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, смогут вернуть часть средств от стоимости путевки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Сумма возврата средств составит от 5 до 15 тыс. рублей.
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Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Игры
В Сети появились новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons
В YouTube были опубликованы новые геймплейные видео Star Wars: Squadrons. Посмотреть видео можно на канале Games Informer в YouTube.
Чемпионат 05:55
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
В трех регионах России задержаны более 20 членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram.
Ведомости 09:17
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Комментатор утверждает, что Хвичу в московский клуб позвал капитан «красно-белых» Геогий Джикия, и сам хавбек согласен перейти в «Спартак», если его отпустит «Рубин».
Свободная Пресса 08:52
Хоккей
Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля
Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
РИА Новости 07:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
РИА Новости 08:38
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Здоровье
В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 05:59
Общество
Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса
С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.
РИА Новости 09:09
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
Армия и оружие
Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем
РИА Новости 07:21
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Армия и оружие
Внезапная проверка боеготовности войск ЗВО и ЮВО завершена 21 июля
Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов, соединений ВДВ и морской пехоты ВМФ охватила 150 тысяч военнослужащих.
Слово и Дело вчера в 02:16
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:19
Общество
Минтранс разъяснил порядок возврата авиабилетов в условиях ЧС
"Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части", - говорится в тексте.
Интерфакс 06:06
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49