Туристы, которые будут путешествовать внутри России смогут получить денежный возврат от 5 до 15 тысяч рублей. Возврат будет осуществляться за путевки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей. Оплатить путешествие можно только онлайн картой платежной системой «МИР».

Кэшбек за туры по России вернут только онлайн-покупателям

Здоровье В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19 Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.

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Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 381

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 351

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