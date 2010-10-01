Путешествия
МоментыКэшбек за туры по России вернут только онлайн-покупателям
Туристы, которые будут путешествовать внутри России смогут получить денежный возврат от 5 до 15 тысяч рублей. Возврат будет осуществляться за путевки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей. Оплатить путешествие можно только онлайн картой платежной системой «МИР».
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Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
РБК 09:34
Здоровье
В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.
REGNUM 10:39
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений
В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
РЕН ТВ 10:10
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Здоровье
Мурашко: в реанимации остаются около 3 тыс. пациентов с коронавирусом
Москва, 29 июля 2020, 15:30 — REGNUM В реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких остаются около 3 тыс. человек.
REGNUM 08:30
Политика
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Политика
CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии
Американский телеканал CNN в одном из своих материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России.
ФАН 10:24
Общество
Журналист Кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 10:53
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Общество
Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Игры
Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft
Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%
Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
ТВ-21 10:10
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51