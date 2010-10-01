Путешествия

МоментыМоментыКэшбек за туры по России вернут только онлайн-покупателям

Туристы, которые будут путешествовать внутри России смогут получить денежный возврат от 5 до 15 тысяч рублей. Возврат будет осуществляться за путевки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей. Оплатить путешествие можно только онлайн картой платежной системой «МИР».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ростуризм объясняет, как получить кэшбек за поездки по стране

Тонкости туризма07:50

Смогут ли вологжане получить деньги за поездки по региону?

Красный Север07:49

В путешествие за рублём. За отдых в Нижегородской области будут платить

АиФ Нижний Новгород06:57

Кэшбек за туры по России вернут только онлайн-покупателям

Моменты05:27

Как вернуть деньги за туры по России — пошаговая инструкция

Пятый канал05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
1,4K
Политика

В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
РБК 09:34
24
Здоровье

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.
REGNUM 10:39
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений

В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
РЕН ТВ 10:10
1
Происшествия

Обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Петербурга признали виновными

REGNUM 10:56
3
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
16
Авто

Kia представила новый Carnival, который появится в России

Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
24
Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Военное обозрение 09:18
28
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
116
Здоровье

Мурашко: в реанимации остаются около 3 тыс. пациентов с коронавирусом

Москва, 29 июля 2020, 15:30 — REGNUM В реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких остаются около 3 тыс. человек.
REGNUM 08:30
10
Политика

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
202
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
9
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
381
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
351
Политика

CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии

Американский телеканал CNN в одном из своих материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России.
ФАН 10:24
47
Транспорт

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

Интерфакс 10:31
5
Общество

Журналист Кремлевского пула Колесников женился

Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 10:53
Политика

В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400

В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
37
Общество

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
1
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
211
Игры

Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft

Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
558
Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
13
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
215
Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском вчера в 10:18
Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
Экономика

«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%

Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
ТВ-21 10:10
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
978
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное