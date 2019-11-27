Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКейн быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:2) против «Олимпиакоса». Как сообщает официальный сайт УЕФА, англичанину быстрее всех в истории удалось дойти до отметки в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов.
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