Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКейн быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (4:2) против «Олимпиакоса». Как сообщает официальный сайт УЕФА, англичанину быстрее всех в истории удалось дойти до отметки в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кейн быстрее всех в истории ЛЧ забил 20 голов – за 24 матча

Sports.ru17:03

Кейн: «Тоттенхэму» не хватало бодрости на старте матча с «Олимпиакосом»

Sport24.ru21:19

Харри Кейн: «Начало матча с „Олимпиакосом“ получилось печальным»

Спорт-Экспресс17:54

Кейн установил историческое достижение в ЛЧ, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя

Чемпионат18:34

Форвард «Тоттенхэма» Кейн быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов

Sportbox.RU17:43

Кейн: «Начало матча с „Олимпиакосом“ вышло печальным»

Евро-футбол.ру17:41

Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Газета.Ru20:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM 19:56
Происшествия

В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

Российская газета 05:04
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru 14:00
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты 22:21
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Футбол

«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Российская газета 14:57
Происшествия

Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США

Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Российская газета 20:55
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru 14:58
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс 16:51
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия 21:48
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости 18:33
Футбол

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
РИА Новости 17:43
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости 20:12
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

Российская авиация расширяет территорию патрулирования в Сирии

По словам командира вертолета Ми-35 Алексея Трефилова, в настоящее время полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии.
ТАСС 21:01
Экономика

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы.
Известия 16:01
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Политика

Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru 20:20
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Политика

МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 22:35
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Шоу-бизнес

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 09:44
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.
SpeedMe 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное