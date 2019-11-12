Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. Форварда россиян опередили нападающий сборной Англии Гарри Кейн (11 голов) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (10 голов).

Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

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