Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руКейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

Португалия — Литва
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Алгарве
Криштиану Роналду
7′
Криштиану Роналду
22′
27′
Маркус Паленис
Пицци
52′
Гонсалу Пасиенсия
56′
57′
Мантас Куклис
Дейвидас Матулявичюс
Бернарду Силва
63′
Криштиану Роналду
65′
Бернарду Силва
Брума
66′
72′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
72′
80′
Саулиус Миколиунас
80′
Федор Черных
Донатас Казлаускас
Криштиану Роналду
Диогу Жота
83′
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. Форварда россиян опередили нападающий сборной Англии Гарри Кейн (11 голов) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (10 голов).
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