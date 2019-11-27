Лига чемпионов
Газета.RuКейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн оформил дубль в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Олимпиакоса", передает Sport24. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу клуба Жозе Моуринью.
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Кейн установил историческое достижение в ЛЧ, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
Чемпионатвчера в 18:34
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
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