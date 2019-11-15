Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии. В 43 матчах 26-летний форвард забил 31 гол. Это позволило ему обойти Нэта Лофхауса, Алана Ширера и Тома Финни.

Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии

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