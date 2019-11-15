Футбол

ЧемпионатЧемпионатКейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии

Англия — Черногория
7 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 ноября
Wembley Arena
Алекс Окслейд-Чемберлен
11′
Харри Кейн
18′
Харри Кейн
24′
Маркус Рэшфорд
30′
32′
Марко Вешович
Харри Кейн
37′
46′
Ристо Радунович
Момчило Распопович
Харри Кейн
Тэмми Абрахам
56′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джеймс Мэддисон
56′
65′
Владимир Йовович
Бранислав Янкович
Александар Шофранац
67′
Мэйсон Маунт
Джо Гомес
70′
74′
Сеад Хакшабанович
Александар Больевич
Тэмми Абрахам
84′
Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии. В 43 матчах 26-летний форвард забил 31 гол. Это позволило ему обойти Нэта Лофхауса, Алана Ширера и Тома Финни.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кейн забил 11 голов за сборную Англии в одном году. До рекорда 1 мяч

Sports.ru14 ноября в 21:30

Гарет Саутгейт: «Кейн может стать лучшим бомбардиром сборной Англии»

Спорт-Экспрессвчера в 06:54

Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии

Чемпионат14 ноября в 18:17

Англия забила семь мячей в ворота Черногории в матче отбора Евро-2020, Чехия вышла в финальную часть турнира

Матч ТВ14 ноября в 16:38

Кейн уничтожил Черногорию и вывел Англию на Евро! Главное из сегодняшних матчей отбора

Sport24.ru14 ноября в 17:38

Еще четыре сборные едут на ЕВРО

РИА Новостивчера в 02:48

Кейн: «Хотели показать шоу в нашей тысячной игре. Нам это удалось»

Soccer.ruвчера в 02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Общество

Депутат Шеин сообщил детали последней переписки с Исаевым

Готов к митингу в Череповце, — добавил Исаев. Последнее сообщение от него было отправлено в 17:34 15 ноября.
News.ru 09:57
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
РЕН ТВ вчера в 14:36
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве

Российская газета 08:06
Энергетика

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
Газета.Ru 14 ноября в 08:59
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

РБК 08:13
Футбол

Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс.
Чемпионат 09:59
Футбол

Манчини установил рекорд со сборной Италии

Итальянская сборная выиграла вчера у Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:15
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Театры

МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука

МХАТ ответил на обвинение нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
Дни24 09:42
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия вчера в 18:03
Политика

Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Московский Комсомолец вчера в 08:37
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости 06:59
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Футбол

Хенесс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс ушел в отставку со своего поста. 67-летний Хенесс принял решение не баллотироваться на новый срок.
Soccer.ru вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
REGNUM 14 ноября в 00:53
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru 14 ноября в 10:49
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес

У Александра Носика снова пропала мама

Александр Носик обратился за помощью ко всем своим поклонникам. Актер сообщил, что вчера в Москве пропала его мама.
7Дней.ру вчера в 11:00
Происшествия

Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале

В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное