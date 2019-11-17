Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020

Косово — Англия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Приштина, Стадион Фадиля Вокри
32′
Харри Уинкс
Бенджамин Кололи
48′
59′
Каллум Хадсон-Одои
Маркус Рэшфорд
Валон Бериша
Бесар Халими
65′
73′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Мэйсон Маунт
Флоран Хадерджонай
Эдон Жегрова
73′
79′
Харри Кейн
Атде Нухиу
Эльбасан Рашани
82′
83′
Маркус Рэшфорд
84′
Трент Александер-Арнолд
Фикайо Томори
90′+1′
Мэйсон Маунт
Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду "Тоттенхэма" выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
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