Футбол
Спорт-ЭкспрессКейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Приштина, Стадион Фадиля Вокри
|32′
Харри Уинкс
Бенджамин Кололи
|48′
|59′
Каллум Хадсон-Одои
Маркус Рэшфорд
Валон Бериша
Бесар Халими
|65′
|73′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Мэйсон Маунт
Флоран Хадерджонай
Эдон Жегрова
|73′
|79′
Харри Кейн
Атде Нухиу
Эльбасан Рашани
|82′
|83′
Маркус Рэшфорд
|84′
Трент Александер-Арнолд
Фикайо Томори
|90′+1′
Мэйсон Маунт
Косово
Расстановка 4‑3‑3
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
9
Целина
20
Дрешевич
8
Халими
22
Жегрова
11
Рашани
7
Рашица
1
Поуп
16
Томори
5
Магуайр
6
Мингз
3
Чилуэлл
20
Рэшфорд
10
Уинкс
17
Маунт
4
Райс
7
Стерлинг
9
Кейн
Англия
Расстановка 4‑5‑1
Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду "Тоттенхэма" выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
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Кейн вышел в лидеры гонки бомбардиров отбора Евро-2020. Дзюба отстаёт на 3 мяча
Чемпионатвчера в 14:59
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