Футбол
Sports.ruХарри Кейн: «20 лет мы говорим о трофеях, а их все нет. Хочу выиграть титул со сборной»
Харри Кейн
|24′
Майкл Кин
|30′
|36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
|49′
Рахим Стерлинг
|55′
|65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
|67′
|67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
|71′
Харри Кейн
|73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
|90′+3′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
18
Маунт
4
Райс
10
Баркли
21
Санчо
19
Окслейд-Чемберлен
11
Рэшфорд
23
Илиев
2
Попов
3
Димитров
8
Сармов
15
Божиков
14
Недялков
19
Младенов
10
Попов
16
Малинов
9
Вандерсон
11
Десподов
Болгария
Расстановка 5‑4‑1
Англия уже давно ничего не выигрывала. Это моя цель как капитана, и я знаю, что все парни тоже хотят выигрывать чемпионаты. Но мы уже 10, 15, 20 лет говорим об этом, а побед все нет.
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Харри Кейн: «20 лет мы говорим о трофеях, а их все нет. Хочу выиграть титул со сборной»
Sports.ruвчера в 16:53
Харри Кейн: «Англия давно не выигрывала трофеев. Это моя цель как капитана»
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